15:00

L'ONCE veu la sentència de Consell de Cent com una oportunitat per millorar l'accessibilitat

La decisió de la jutgessa de revertir la reforma del carrer consell de cent de Barcelona, és vista per l'ONCE com una oportunitat per millorar l'accessibilitat d'aquest carrer. Un espai sense semàfors, sense voreres, on passen alhora vianants, cotxes que descarreguen, patinets i bicicletes. Són espais pacificats que es converteixen en un problema per la seguretat de les persones que no hi poden veure. Per això ofereixen a l'Ajuntament treballar conjuntament per millorar aquestes zones. Una oferta que també es podria ampliar a la resta de superilles de la ciutat on les persones cegues no se senten segures