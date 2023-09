El president de l'Associació de la Unió d'Eixos Comercials i Turístics de Barcelona, Gabriel Jané, ha reconegut que els ha sorprès la duresa de la sentència que obliga a desfer la superilla del Consell de Cent. Jané ha assegurat que "la solució no està en els paletes, sinó en el diàleg que no ha existit". L'Associació Barcelona Oberta ha carregat durament contra les formes de l'anterior alcaldessa, Ada Colau, i ha justificat la demanda perquè "la senyora Janet Sans va voler fer la punyeta al centre de la ciutat".

En aquest sentit, ha explicat que ja s'ha posat en contacte amb l'alcalde Jaume Collboni per resoldre el problema d'accés del vehicle privat al centre de la ciutat i confia no haver de demanar l'execució de la sentència. Jané ha deixat entreveure que es podria aprofitar la "potent xarxa d'aparcaments" per intentar minimitzar l'actual afectació i avançat que pot servir de precedent també per aturar la polèmica actuació de la Via Leietana.

"Els comerciants asseguren, ara, que no volen que es reverteixi la superilla de l'Eixample



Barcelona oberta demana més diàleg amb l'Ajuntament sobre la mobilitat de la ciutat.



Sandra Sangerman | @RTVECatalunya



Info: https://t.co/qQCTiQSNF9 pic.twitter.com/YrVL9NeTLy" — RTVE Notícies (@rtvenoticies) September 8, 2023

La magistrada del jutjat contenciós administratiu número 5 de Barcelona va estimar aquest dijous el recuso interposat per l'entitat contra la pacificació de la via i va ordenar retornar a l'estat anterior a les obres. El jutge considera que per tirar-lo endavant s'havia d'aprovar una modificació urbanística del Pla General Metropolità (PGM) i no només un projecte d'obres ordinari.

Colau convençuda que és irreversible L'exalcaldessa de Barcelona i líder de BComú, Ada Colau, s'ha mostrat convençuda que l'Ajuntament guanyarà el recurs contra la sentència que ha revocat l'aprovació de l'eix verd de Consell de Cent i ha afirmat que darrera aquest procés hi ha interessos econòmics i ideològics que s'oposen al model de ciutat dels comuns. "El nostre govern ha tingut una guerra judicial sense precedents", ha valorat Colau en una entrevista a Catalunya Ràdio. Un jutge ordena a l'Ajuntament de Barcelona revocar la superilla de l'Eixample També en declaracions a Ràdio 4, l'extinenta d'alcaldia d'urbanisme i actual regidora, Janet Sanz, ha defensat que el projecte compleix amb tots els avals i informes; i per això espera que la justícia els doni la raó.