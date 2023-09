Nova trava a l'eix verd del carrer Consell de Cent de Barcelona. Un jutjat contenciós-administratiu ha revocat l'aprovació de la superilla de l'Eixample impulsada pel govern d'Ada Colau i que pacifica un dels eixos de la ciutat, el carrer Consell de Cent. El jutge considera que per tirar-lo endavant s'havia d'aprovar una modificació urbanística del Pla General Metropolità (PGM) i no només un projecte d'obres ordinari.

D'aquesta manera, dona la raó a Barcelona Oberta, la Unió d'Eixos Comercials i Turístics, i condemna el consistori "a retornar les actuacions en l'estat que es trobaven amb anterioritat a la seva aprovació". L'Ajuntament va al·legar al jutjat que s'emparava en les competències municipals per modular la intensitat d'usos. Barcelona Oberta no es pronunciarà fins aquest divendres.

Des de Trias per Barcelona , creuen que la sentència és un reflex que en aquesta ciutat no s’han fet les coses bé. Xavier Trias ha assegurat que el text és el resultat de la "prepotència" de l'exalcaldessa Ada Colau i l'extinent d'alcalde Janet San z. Justament Sanz, extitular d’Urbanisme, la pèrdua del recurs suposarà haver de retornar tots els fons Next Generation, no només els invertits en el projecte.

El jutge considera que no es pot fer

La sentència, de 19 pàgines, es basa en diversos informes pericials aportats per l'entitat demandant i també pel consistori, i considera que el canvi en la mobilitat de Consell de Cent suposa una modificació substancial dels usos previstos al PGM, que inclou que les vies locals serveixen per connectar amb les vies bàsiques.

Això, amb les obres que ja s'han fet, segons el jutge, no es pot fer, perquè només permet la circulació dels vehicles amb origen o destí a cada tram de carrer i expulsa la resta, cosa que impedeix utilitzar la via com a connexió amb altres carrers.

Segons la sentència, "la nova concepció que es pretén amb les reformes realitzades és que el vial passi a ser una via cívica, deixant de ser una xarxa de via local, i aquest canvi no es pot materialitzar en un projecte d'obres ordinari". Per tot això, revoca l'acord d'aprovació dels projectes executius, ja que no respecten la funcionalitat i els usos que el PGM donava a aquest carrer. En concret, es tracta del tram entre els carrers Casanova i Bruc, i la nova plaça situada a l'encreuament amb Enric Granados.