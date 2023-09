La finalització dels contractes de la temporada d'estiu han deixat 7.516 nous inscrits a les oficines del Servei d'Ocupació de la Generalitat. De fet, Catalunya s'ha situat com la comunitat on s'ha registrat el creixement més important, per davant de València (3.190) i Andalusia (2.882) El mateix va passar l'agost de l'any passat, quan es van perdre 9.554 llocs de feina.

Ara hi ha 338.872 persones buscant feina a Catalunya, un 2,27% més que al juliol. Tot i que és el segon mes consecutiu d'empitjorament de les dades, el total de desocupats se situa com el més baix en un mes d'agost des del 2008. La comparativa interanual també continua sent favorable, amb 12.073 aturats menys (-3,44%).

Menys cotitzants després de les vacances Les notícies tampoc són bones pel que fa a l'afiliació a la Seguretat Social. Després de sis mesos seguits baixant, aquest agost ha trencat la tendència amb 60.318 afiliats menys. També s'han reduït els autònoms, en prop de 2.000. Malgrat tot, des del Govern, el secretari de Treball, Enric Vinaixa, ha destacat que és un comportament habitual a l'agost i ha destacat que sigui l'increment més baix des de 2017 en aquest mes. 01.13 min El Govern treu ferro a l'augment de l'atur d'agost | Maria Huguet Vinaixa recorda que més de la meitat de les contractacions d'aquest agost han estat temporals i només un 41% són indefinides. CCOO de Catalunya ho lamenta, però ho veu justificable mentre que per PIMEC constata certa rigidesa del mercat de treball des de la reforma laboral. Foment del Treball també ha fet una valoració negativa i ha alertat de la "desacceleració" de l'ocupació. "Malgrat que a l'agost tradicionalment es registra un comportament laboral negatiu, les xifres són pitjors en comparació amb la mitjana dels últims anys", ha assenyalat. Respecte al mes anterior, l'atur va augmentar a Girona, amb un 2,52% més que al juliol, Lleida (2,49), Tarragona (2,46%) i Barcelona (2,19%).

Com acostuma a ser habitual al final de la temporada de vacances, els serveis van ser el sector que més van notar l'increment de l'atur, amb 7.002 desocupats més respecte al juliol, pels 770 de la Indústria, i en la construcció, en 538. L'atur torna a pujar després de cinc mesos de millora