Celia, la hija pequeña de Pepa Flores, y Viky, su hermana, prestan sus voces a la artista, que rompe así su silencio. Lleva décadas alejanda de la fama, de los focos y los micrófonos, pero no es ajena a todo lo que se dice de ella. Por eso quiere puntualizar algunas cosas y aclarar otras. En este tiempo se ha dicho que ella mató a Marisol y se ha contado de todo sobre una supuesta leyenda negra que envuelve a la cantante y actriz malagueña. “Una cosa importantísima que mi hermana siempre ha querido decir, pero nunca tiene la ocasión… Es que hay una leyenda negra que dice que Pepa Flores mató a Marisol. No es cierto, es la que más ha cuidado la imagen de Marisol. Ella se fue de lo que es el mundo del cine, de todo lo que era el espectáculo, de todo lo que fue su carrera y a Marisol la dejó intacta”, afirma Vicky Flores, hermana del mito.

"Sigue viviendo en mí"

Vicky deja claro que Pepa Flores está muy agradecida a Marisol y que la respeta muchísimo, subrayando que “no ha matado a ninguna Marisol y que Marisol sigue viviendo en ella”. Algo lógico. Enamoró a varias generaciones de españoles y simbolizó el sueño español: se vendía que era una niña pobre que llegaba a lo más alto. Pero era una jovencita a la que habían encerrado en un cuerpo de niña, una adolescente explotada hasta la saciedad, tanto que llegó a estar ingresada por una úlcera de estómago.

02.23 min ¿Pepa Flores o Marisol? ¿Qué queda del personaje en la persona? Lazos de Sangre acude a su círculo más cercano para comprender las diferencias.

Celia Flores es la única de las tres hijas de Pepa Flores que se ha decantado por el mundo de la canción. En el programa de RTVE deja claro que siempre ha separado al mito de la mujer, a la artista de la madre, a la estrella de la persona. “A Marisol no la conozco como persona… conozco el personaje y me encanta. Se parece físicamente, pero en persona no se parece casi nada. Marisol es una persona y Pepa Flores es otra”.