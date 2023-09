El Servei Català de Trànsit prepara un dispositiu especial coincidint amb el retorn de vacances d'estiu i el Gran Premi de Motos de Catalunya. El dia que es preveu més complicat és el diumenge. I és que l'esdeveniment esportiu mobilitzarà 60.000 espectadors que coincidiran amb els 255.000 conductors que es preveu que tornin a l'àrea metropolitana de Barcelona.

Una mobilitat, la d'aquest estiu, marcada també pels preus dels carburants. Després de registrar unes setmanes amb una tendència a la baixa, la gasolina i el gasoil tornen a encadenar una pujada, amb un 3,5% i un 6%, respectivament. Per la qual cosa, aquest retorn a casa sortirà més car que altres anys.

A l'aeroport del Prat, també es viu un dels caps de setmana amb més moviment. Hi ha previstos uns 4.000 vols coincidint amb el retorn de molts viatgers de les seves vacances. Renfe també ofereix més places del que és habitual i s'han reforçat els serveis de trens AVE, ABLO, ALVIA, EUROMED, INTERCITY, AVANT i Regionals.

Més carrils i més controls

Les famílies aprofiten els últims dies de vacances abans del retorn a les classes i aquest cap de setmana, l'últim abans del curs escolar, es preveu una alta mobilitat a les carreteres catalanes. Per garantir la seguretat, Trànsit habilitarà tres carrils addicionals en sentit contrari a l'AP-7 en els trams entre Sant Celoni i Montornès del Vallès i entre Vilafranca i Molins de Rei. I també a la C-32 entre Sant Andreu de Llavaneres i Montgat.

També s'incrementarà la presència d'efectius dels Mossos tant de trànsit com d'altres unitats i els controls per carretera, entre d'altres. Des del Servei Català de Trànsit recomanen evitar les hores punta i demanen màxima prudència a tots els conductors per aquest cap de setmana i, que en la mesura del possible, planifiquin bé els trajectes.