En verano, todos peleamos contra una amenaza silenciosa. No son nuestros enemigos, aunque, cuando nos pican, puede parecerlo: picor, dolor, ardor, hinchazón, reacciones alérgicas... Hablamos de los insectos, que a menudo no sabemos cómo gestionar. Podemos reducir las probabilidades de que estos animales invertebrados nos picen si tomamos las precauciones adecuadas.

Y podemos aliviar el dolor si aprendemos a reconocer qué es lo que nos ha picado. La solución para evitar o tratas las picaduras siempre va a depender del insecto: no es lo mismo un mosquito que una araña, ni una abeja que una avispa, por mucho que se puedan parecer.

¿Cómo actuar frente a abejas o avispas?

Lo primero es prevenir. No te acerques a sus panales o avisperos. No las molestes. Y si son ellas las que se acercan a ti, no hagas movimientos bruscos. Aunque sea tu instinto alejarte o hacer aspavientos para que se vayan, esto solo va a conseguir atraerlas aún más. Quédate quieto o muévete lentamente hasta que el insecto se vaya: ¡Mantén la calma!

Si te pican, lo primero es saber si son avispas o abejas. Las picaduras causan dolor inmediato y un enrojecimiento de la zona, hinchada y a veces pruriginosa, de alrededor de 1 cm de diámetro.

Si son avispas, no tienes que quitarte el aguijón, porque no lo dejan en la herida. Pero aléjate del avispero, porque pueden picarte otra vez. Lo más habitual es que nos piquen avispas. Como un aguijón es liso, puede entrar y salir con facilidad e incluso picarte varias veces.

Si son abejas, su aguijón se te quedará dentro y hay que sacarlo, porque sigue soltando veneno. Pero no hurgues demasiado, porque podéis ayudar a que se extienda. Si ves que no puedes sacarlo, porque está debajo de la piel, lo mejor siempre es pedir ayuda sanitaria. Igual que si experimentas alguna reacción desproporcionada.