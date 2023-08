La Semana Mundial del Agua se celebra desde el 20 hasta el 24 de agosto. Este año, el lema es "Semillas del Cambio", pues se pretende "sembrar" soluciones para un mundo más respetuoso con este elemento imprescindible para la vida que ocupa el 70% de la superficie terrestre y entre el 50 y el 60% de nuestro cuerpo, y que sin embargo se está convirtiendo en un bien escaso en cada vez más lugares del planeta. Desde 2010, está reconocido el derecho de todas las personas al agua y al saneamiento, con la ONU indicando que cada persona debería tener acceso a una cantidad de entre 50 y 100 litros de agua al día para uso doméstico. Sin embargo, según UNICEF y la OMS:

En nuestro país, el 38% del territorio se encuentra en alerta por escasez de agua. En varias regiones de provincias como Málaga, se están produciendo cortes de agua este verano. Cuidar el agua es una labor que nos preocupa a todos, y sin embargo no siempre sabemos cómo reducir nuestra huella de forma significativa.

¿Cuáles son las formas más eficaces de contribuir con nuestro "granito de agua" para disminuir el consumo global de este elemento? Más allá de cerrar el grifo cuando nos lavamos los dientes, algunos cambios totales o parciales en nuestro estilo de vida pueden contribuir a disminuir nuestra huella hídrica. Estas son algunas de las posibilidades.

¿Sabías que tenemos la costumbre de lavar la ropa mucho más de lo necesario ? Cada lavado consume mucha agua, así que una forma fácil de disminuir el uso doméstico es no echar las prendas a lavar salvo que estén verdaderamente sucias. También es importante llenar bien la lavadora. Muchas de ellas traen de fábrica programas de ahorro de agua que podemos utilizar para este propósito.

4. Cambios en el mobiliario doméstico

Si toca cambiar algún electrodoméstico, esta es la etiqueta que tienes que recordar: A+++, que indica la máxima eficiencia energética. Y si vas a hacer reformas en casa, es el momento de volverla más eficiente: mejor tener ducha que bañera, arreglar las fugas de agua (algo que deberíamos revisar con un profesional al menos una vez al año)... En el jardín, sustituye la manguera por el riego a goteo o por la regadera de toda la vida. Y, si tienes piscina, usa limpiafondos automáticos y un clorador salino, sustituye el cloro por oxígeno activo y tápala con una lona cuando no la estés usando: el objetivo es que el agua dure lo máximo posible, no se ensucie más de la cuenta y no se evapore, pues la cantidad de litros de agua que se requieren para llenarla es muy grande.

También existen dispositivos que puedes instalar para ahorrar agua: reductores de caudal (que se instalan en las tuberías de las duchas, las cocinas o los lavabos), aireadores de grifos (que mezclan el agua con aire para reducir el consumo total), grifos termostáticos (que además de permitirnos regular la temperatura del agua nos facilitan regular la cantidad) y dobles pulsadores de cisterna, para poder tirar menos agua.