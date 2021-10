El gallo que no cesa

04:00

En esta nueva entrega de 'De buena planta', Natalia Sáez nos explica la forma correcta de regar nuestras macetas. Uno de los aspectos más importante según Natalia, autora del blog 'En abril hoja mil' y experta en el cuidado de plantas, es ajustar la cantidad de agua a las necesidades específicas de nuestra planta. No obstante, un truco sencillo consiste en palpar el sustrato y comprobar si está húmedo o no; en función de eso, decidiremos la cantidad de agua necesaria, procurando no pasarnos. El correcto riego es crucial si queremos evitar que se pudran las raíces y con ello el total de la planta.