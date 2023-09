Les ramificacions del cas Rubiales també esquitxen el futbol català. El Govern s'ha posat definitivament en contra de l'actual president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras. No va agradar gens a l'executiu de Pere Aragonès que després de l'Assemblea de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF) en què Luis Rubiales es va negar a dimitir, Soteras donés les explicacions per bones al·legant que eren “creïbles”.

El mateix Aragonès va arribar a fer un tuit en què exigia "anar més enllà". Finalment, aquest va acabar rectificant i el mateix divendres condemnava l'actitud de Rubiales i presentava la seva dimissió com a vicepresident de la RFEF. Aquest dilluns, el Govern el va cridar a Palau a una reunió amb la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, i la secretària general d'Esport de la Generalitat, Anna Caula, de la que no han transcendit els detalls.

El govern demana el seu cap

Aquest dimarts la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha criticat que Soteras, "no és la persona més adequada per estar al capdavant" de la federació: "Soteras no ha estat a l'altura del càrrec que representa i no és la persona més adequada per estar al capdavant del càrrec", ha sostingut. Això sí, ha advertit que el Govern no és l'encarregat ni de nomenar ni de retirar a presidents de la FCF.

En aquesta mateixa línia, la portaveu ha insistit que el Govern no comparteix la resposta de la Federació perquè "no té la contundència ni les formes que mereixia un fet de tal gravetat" i creu que tampoc ha estat entès pel conjunt de la societat. "No hi ha marge per a les ambigüitats. No podem mirar al costat quan hi ha noies que estan sent assetjades i agredides. No reconèixer la gravetat dels fets ens converteix en còmplices", ha afirmat.