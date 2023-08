Sembla que l'onada de calor que pateix Catalunya des de fa cinc dies dona una treva i a partir del cap de setmana les temperatures baixaran considerablement, deixant enrere registres de màxims. De fet, l'Observatori Fabra de Barcelona ha registrat un rècord en les últimes hores a la capital catalana: 38,8 graus, la temperatura màxima més alta en un mes d'agost. També s'han assolit els 29,4 graus de mínima durant una nit.

Aquest dimecres la població barcelonina ha patit aquests 38,8 graus. Si es tenen en compte tots els mesos de l'any, llavors passa a ser la segona temperatura més alta, només per sota dels 39,8 graus del 6 de juliol de 1982. Molts han decidit passar les matinades a les platges per combatre una mica la calor, per la qual cosa han deixat imatges de platges plenes de gent ben entrada la nit.

En les últimes hores, vuit de les 115 estacions meteorològiques de Catalunya també registraven rècords:

Aquest dimarts, s'han registrat temperatures mínimes de 27,8 °C a Barcelona-Raval, 27,4 °C a Badalona-Museu o 26,9 °C a Vilanova de Meià. És a dir, que al Raval de Barcelona o a Badalona-Museu la temperatura nocturna no ha baixat dels 27 graus. En altres punts com Terrassa (25,5), Banyoles (24,3), Torres de Segre (24,6) o Tarragona (24,3), ha rondat els 25 °C.

Combatre la calor

L'Ajuntament de Lleida ha activat un pla especial d'actuacions de prevenció per les altes temperatures per evitar cops de calor, sobretot en persones vulnerables. Els agents assisteixen persones grans i els aconsellen sobre com afrontar la calor. De fet, els serveis socials fan 1.000 trucades al dia. Una altra zona on també han habilitat refugis climàtics és al Baix Camp.

01.14 min Els veïns de Barcelona es queixen de la manca de refugis climàtics | Lorena Hens

D'altra banda, Barcelona ha activat la fase d'emergència per nits tòrrides després de dues matinades amb elevades temperatures. El consistori ampliarà el seguiment de persones i famílies vulnerables i establirà mesures per tal que evitin sortir al carrer, com el lliurament de ventiladors i la concessió de serveis d'àpats a domicili.