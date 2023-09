9:50

Èlite Taxi convoca una concentració contra UBER.

Nova protesta dels taxistes aquest matí a Barcelona. Élite Taxi ha convocat una marxa lenta fins al Parlament per protestar per la multa de 123.000 euros que els ha imposat l'Autoritat Catalana de la Competència per promoure el boicot a les plataformes VTC. La protesta sortirà de la plaça Espanya a les 10 del matí i passarà per la Gran Via fins al Passeig Sant Joan i per acabar al Parlament.