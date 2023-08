Madrid, Catalunya i les Balears són les úniques comunitats de l'Estat que fan una aportació neta al sistema de finançament autonòmica. Segons el darrer informe de la Fundació d'Estudis d'Economia Aplicada (Fedea), en el cas de Catalunya el saldo negatiu va ser l'any 2021 de 2.168 milions d'euros. Per davant, només se situa Madrid, amb una aportació de 6.313 milions al sistema. I encara en números vermells hi ha les Balears amb 334 milions. Tota la resta va presentar un saldo positiu entre el què va aportar a través dels impostos i els recursos obtinguts.

Això s'explica bàsicament perquè aquestes tres comunitats tenen unes majors rendes per capita. En total l'Estat va aportar a la resta de CCAA prop de 20.000 milions, dels que prop de 9.000 van procedir de Madrid, Catalunya i les Balears.

Liquidació final del model de finançament

Les dades de liquidació del model de finançament publicades pel mateix Ministeri d'Hisenda situen Catalunya com la tercera comunitat amb major esforça fiscal (3.153 euros per habitant de mitjana), només per darrere de Madrid (3.769) i Balears (3.248). Ara bé, si ens fixem en els recursos obtinguts després de passar pel filtre de solidaritat del sistema cau fins a la desena posició amb 2.848 euros obtinguts per càpita. La diferència de 305 euros per habitant s'eixampla fins als 595 si es té en compte el cost de la vida a Catalunya.

Les aportacions a la resta de comunitats suposen, a la pràctica, el 9% dels ingressos tributaris autonòmics de Catalunya. Per contra, segons Fedea, les regions que més es beneficien del sistema de finançament són les Canàries, on els ingressos d'aquest fons suposen més de la meitat dels seus ingressos totals, i Extremadura, on superen el 40%.