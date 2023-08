09:20

L'Ajuntament de Barcelona convoca aquest matí a Parcs i Jardins per la palmera caiguda al Raval







L'Ajuntament de Barcelona ha convocat per aquest matí a les 9 hores a Parcs i Jardins per a abordar per què s'ha partit la palmera del barri del Raval que aquest dijous s'ha partit i ha caigut sobre una noia, que ha mort per l'impacte. "Ens reunirem totes les persones implicades que hem de treballar conjuntament per a esclarir els fets", ha dit en declaracions als periodistes la tinenta d'alcalde i alcaldessa accidental, Maria Eugènia Gay, que s'ha desplaçat al lloc i ha expressat les seves condolences a familiars i amics de la jove. El consistori també ha encarregat un estudi per a esclarir per què ha caigut la palmera, i per la seva part els Mossos d'Esquadra també han obert una recerca per la mort de la jove.