Jeffrey Dahmer mató a un total de 17 personas, algunos de ellos menores de edad, desde 1978 hasta 1991. Más de una década en la que no levantó ninguna sospecha. El documental Jeffrey Dahmer: el carnicero de Milwaukee, disponible ya en la plataforma gratuita RTVE Play, repasa la vida de uno de los asesinos en serie más conocidos y perturbadores, desde su dura infancia hasta su juicio. Parece imposible que las autoridades no lograran deternerle antes, pero Dahmer tenía una estrategia que casi siempre le funcionada. Estos son los errores que cometió, aunque ninguno de ellos le delató... hasta el último.

Su abuela

Su abuela le abrió las puertas de su casa cuando se fue de la de sus padres. Al principio Jeffrey pudo reprimir sus deseos más oscuros: satisfacía su deseo sexual con un maniquí, intentó desenterrar a personas muertas, etc. Todo para evitar seguir cometiendo más asesinatos. La bestia terminó despertándose y Dahmer no pudo seguir reprimiéndose, así que empezó a traer a la casa que compartía con su abuela a sus víctimas. Podría haberle pillado en cualquier momento y haberle denunciado, pero no fue así y 'el Carnicero de Milwaukee' pudo seguir cometiendo sus crímenes.