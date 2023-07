Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest diumenge a un home de 34 anys presumptament relacionat amb la mort a ganivetades de la seva parella, de 29, de matinada al seu domicili del Turó de la Peira, en el districte de Nou Barris de Barcelona. En cas de confirmar-se seria el segon assassinat masclista d'aquesta setmana i la novena víctima aquest 2023.



Els agents han rebut l'avís cap a la 1.30 de la matinada i s'han desplaçat al lloc, i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha certificat la seva mort, informa la policia catalana en un comunicat. Els agents han detingut a l'home en el lloc dels fets com a presumpte autor de la mort i la Divisió de Recerca Criminal de Barcelona s'ha fet càrrec de la investigació. No consten antecedents de violència entre ells.

Minut de silenci aquest dilluns

L'Ajuntament de Barcelona ha convocat un minut de silenci el dilluns a les 12.00 hores en la plaça Sant Jaume per a condemnar el crim. El consistori ha activat el protocol establert amb institucions i entitats per a treballar coordinadament i condemnar públicament els fets per a conscienciar a la ciutadania.

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha escrit un tuit en el qual afirma que ha rebut amb "profunda tristesa" la notícia d'aquest feminicidi, ha expressat les seves condolences a la família i amics de la víctima i ha subratllat que "aquesta és una tragèdia que ens afecta tots i no podem permetre que continuï succeint".

La consellera catalana d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, també ha fet una crida als homes perquè ajudin en la lluita contra la violència masclista. "Acabar amb aquesta violència estructural contra les dones concerneix a totes i, especialment, a tots", ha subratllat.





Les dones que sofreixen violència tenen al seu abast recursos d'atenció i assessorament a través del Servei d'Atenció, Recuperació i Acollida (SARA), al carrer Marie Curie, i també es poden dirigir a la línia telefònica d'atenció contra violència masclista: 900 900 120.