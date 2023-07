Una dona assassinada a girona per la seva exparella qui ha reconegut els fets

L'exparella detinguda pel crim masclista de Girona va confessar que va tenir una relació amb ella fa 7 anys. L'autor va confessar els fets. Segons ha declarat el detingut, la va esperar disfressat amb caputxa, mascareta i guants a l'escala del bloc de pisos de la dona i la va ofegar escanyant-la. Han trobat targetes de crèdit de la noia al pis d'ell i la roba que ell portava.

Els investigadors pensen que estava obsessionat amb ella i estan a l'espera de l'autòpsia per descartar que hi va haver una agressió sexual. La noia feia cinc anys que estava amb un altre noi. La família ha hagut de ser atesa per psicòlegs després dels fets. El detingut es preveu que passi demà a disposició judicial. És la vuitena víctima de violència masclista aquest any a Catalunya.