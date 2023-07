El PSC guanya les eleccions generals a totes les províncies catalanes i ha guanyat a les quatre circumscripcions catalanes per primer cop des del 2004. D'aquesta manera, ha fet el sorpasso a ERC a Girona, Lleida i Tarragona.

La gran part dels escons els han aconseguit a Barcelona, amb 13 i suma cinc diputats a la ciutat catalana. A Tarragona, Lleida i Girona es reparteixen dos a cada província. Per tant, sumen un escó a Girona i un altre a Lleida. Sumar- En Comú Podem queda en segona posició, amb 7 diputats. Els mateixos que ERC, que perd 6 representants... i Junts, que en perd un. La CUP i el PDeCAT es queden fora del Congrés. Davallada de l'independentisme que passa de 23 a 14 escons.





Per províncies, a Barcelona, ERC és on més perd, un total de tres diputats i li segueix 1 de Junts. I el PP en guanya tres, quedant per davant del bloc independentista (5 escons) igual que Sumar, però queda en una segons posició. A la ciutat catalana, el PSC guanya 5 diputats.

A Girona, els socialistes guanyen un escó i passa a tenir-ne 2, els mateixos que Junts que es manté en segon lloc, i ERC perd un escó i el deixa tercer. Sumar n'obté un. Uns resultats idèntics que a Lleida, però, Junts queda en segon lloc i Sumar no aconsegueix cap representació.

A Tarragona, el PP guanya un diputat i queda tercer, i ERC tot i perdre'n un, es manté en segona posició.