El PSC guanya les eleccions generals a Catalunya amb 19 diputats i esdevé decisiu pel PSOE en l'àmbit estatal, amb el 98,8 % del vot escrutat. Amb més d'1.200.000 vots, els socialistes catalans són l'única comunitat autònoma d'Espanya i el darrer bastió socialista que queda tacat tot de color vermell. D'aquesta manera, el PSC passa per davant de l'anterior guanyador en les eleccions generals anterior del 10 de novembre de 2019 que va ser ERC quan va obtenir 790.582 vots i 12 escons. Des de 2008, el PSC no guanyava uns comicis generals.

Sumar es queda segon amb 7 escons i 487.465 vots. Els segueix Junts empata amb ERC amb 7 escons, tot i que el PPC obté més 463.413 vots i una victòria històrica, però aconsegueix 6 diputats. Seguit de VOX que es manté amb 2 escons i 270.224 vots, i la CUP es queda sense representació.

El PSC celebra ser "decisiva per frenar la dreta" La candidata del PSC en aquests comicis, Meritxell Batet, ha celebrat que Catalunya sigui "decisiva per a frenar la dreta". Catalunya ha dit "un sí rotund a la convivència, sí al diàleg, sí a la justícia social. Ha dit sí a Pedro Sánchez", ha exclamat davant els aplaudiments dels afiliats a la seu dels socialistes al Poblenou de Barcelona des d'on seguien els resultats.

Tot i no haver aconseguit els 25 escons que va obtenir Carme Chacón el 9 de març de 2008 en unes generals, Batet ha aconseguit després de 15 anys guanyar en totes les províncies catalanes. En la mateixa línia, el primer secretari del PSC, Salvador Illa, creu que els resultats reflecteixen que els ciutadans han dit que no a un govern de PP i Vox, perquè "no sumen", i han dit que sí a una Espanya "plural i diversa" el lideratge de la qual "correspon a Pedro Sánchez".

Sumar apel·la a la responsabilitat de l'independentisme Els comuns han celebrat, com feia temps que no feien, el fet de convertir-se en la segona força a Catalunya, amb pràcticament mig milió de vots. La candidata de Sumar-En Comú Podem per Barcelona, Aina Vidal, ha destacat que la seva formació s'ha convertit en clau per frenar l'extrema dreta. En aquest sentit, els comuns apel·len a les forces independentistes per tornar a posar-se del costat d'un govern progressista. "Catalunya serà molt important per decidir entre un govern que estigui a favor de Catalunya o un altre que ens arrasi", ha assenyalat.

El PP demana al PSOE que deixi governar Feijóo El PP és juntament amb el PSC una de les formacions que surt més reforçades a Catalunya. Després d'anys d'ostracisme, la formació ha aconseguit fer valdre el vot útil i ha aconseguit triplicar els 2 escons de 2019. Uns resultats que li serveixen per convertir-se en la tercera força a Catalunya, amb el 13% dels vots, pràcticament el doble que als darrers comicis generals. El candidat dels popular per Barcelona, Nacho Martín Blanco ha demanat al PSOE que tingui "alçada de mires" i que com va fer Daniel Sirera a l'Ajuntament de Barcelona "deixi governar al PP" per evitar que l'independentisme torni a ser decisiu.

ERC assegura que posaran un preu Els republicans mantenen la mirada alta, tot i haver quedat molt lluny dels resultats de fa quatre anys. De fet, respecte del 2019, perden 5 escons i passen de primera a quarta força a Catalunya en percentatge de vots. Malgrat tot, el candidat d'ERC al Congrés per Barcelona, Gabriel Rufián, destaca que l'independentisme manté la capacitat negociadora i apunta que "podem decantar la balança". Rufián, que ha lamentat el que ha definit com a "victòria del bipartidisme", també ha assenyalat que posaran un preu i que aquest serà "triar entre Catalunya o Vox". I en aquest sentit, els republicans ha instat a Junts "posar-se d'acord".

Junts esdevé decisiu per la investidura de Sánchez Els resultats d'aquests comicis faran que Junts tingui la clau per mantenir Sánchez a la Moncloa: "No em tremolarà el pols. No farem president Pedro Sánchez a cambio de nada", ha dit la candidata de Junts per Barcelona, Miriam Nogueras, qui ha comparegut a la seu electoral des d'on seguien els resultats. D'aquesta manera, Nogueras deixa clara la seva posició, que amb 7 escons, i convertint-se en la quarta força a Catalunya. "La nostra prioritat és Catalunya; no pas la governabilitat de l’estat espanyol. No ens mourem ni un mil·límetre perquè nosaltres sí que tenim memòria. No els devem res", ha assegurat Nogueras entre aplaudiments. La cap de llista, acompanyada de tota la cúpula del partit a l'Hotel Barceló Sants de Barcelona, també ha fet una crida a la "unitat independentista" i ha allargat la mà a ERC a sumar-se a la seva estratègia. Tots dos partits independentistes han empatat a set escons.

Vox firma el millor resultat en unes generals a Catalunya Vox ha firmat el millor resultat històric en unes eleccions generals a Catalunya, ja que ha pujat 1,5 punts respecte al 2019 i ha mantingut els dos escons que va aconseguir fa quatre anys. En les eleccions de novembre del 2019, el partit d'extrema dreta va obtenir 2 diputats al Congrés per les circumscripcions catalanes i un 6,3 % dels sufragis, amb un total de 243.640 vots, una xifra que ara ha superat en uns 25.000 vots amb el 98% escrutat. La formació torna a repetir la representació només per la circumscripció de Barcelona, on ha sumat el 7,5% dels sufragis. Vox ha millorat resultats a les quatre demarcacions catalanes respecte al 2019 i aconsegueix el millor resultat a Tarragona. Juan José Aizcorbe, candidat per Barcelona, ha comparegut i ha felicitat el PP tot i que assegura "és una victoria sin alas".

La CUP es queda fora del Congrés per la "polarització entre PP i PSOE" La CUP és una de les principals damnificades del retrocés independentista. Es queda sense els dos escons que tenia fins ara. Amb el cap cot, els dirigents dels anticapitalistes han admès "els mals resultats". El cap de llista a Barcelona, Albert Botran, ha reconegut que "no han estat capaços d'obrir camí a una alternativa independentista, d'esquerres i antifeixista" en un context molt polaritzat entre el bloc del PP i el del PSOE i Sumar. Ara bé, els anticapitalistes han advertit que "no s'acaba res" i "ningú no se'n va a casa".