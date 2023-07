ERC assumeix dues vicepresidències a la Diputació de Barcelona

El primer moviment institucional que arriba després de les generals s'ha materialitzat aquest migdia. És l'entrada d'ERC al govern de la Diputació de Barcelona, després de formalitzar l'acord, amb socialistes i comuns. La incorporació d'Esquerra amb 2 vicepresidències ha comportat la indignació de Junts, que avui també ho ha fet notar dins del ple que ha servit per aprovar el nou cartipàs de l'ens supramunicipal.

Junts carrega contra ERC

El diputat de JxCat, Ramon Bacardit, els ha acusat de pactar "per la porta del darrere" amb el PSC en un "exercici de filibusterisme". "Després de quatre anys de crítiques furibundes cap a Junts per pactar amb el 155 a la Diputació, ERC ho fa per la porta del darrere, no només a Barcelona, també a Tarragona i Lleida", ha criticat.

02.54 min ERC formalitza l'entrada al govern de la Diputació de Barcelona

Fa menys de 2 setmanes, quan es fa constituir la Diputació, Esquerra no van ni tan sols votar a favor de l'alcaldessa de Sant Boi, la socialista Lluïsa Moret, tot i que ja aleshores tant socialistes com republicans es van estendre mútuament la mà per configurar un govern ampli i de progrés. És precisament el que ha celebrat Moret, per qui l'entra d'Esquerra denota coherència. "Vam dir, que apostaríem per un govern ampli i plural i és el que hem fet", ha defensat.

Per la seva banda, el diputat d'ERC, Dionís Guiteras, ha tret ferro a les crítiques internes pel pacte amb el PSC i ha insistit que els republicans van intentar "fins a l'últim dia tenir un altre equip de govern i no va sortir".