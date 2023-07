No hi ha hagut sorpreses. L'alcaldessa de Sant Boi del Llobregat, Lluïsa Moret, serà la presidenta de la Diputació de Barcelona durant els pròxims 4 anys en substitució de la també socialista Núria Marín. Aquest mateix dijous s'ha celebrat el ple de la constitució de la institució. Moret ha tingut el suport necessari en segona volta, amb 25 vots, concretament els 17 de PSC, els 5 dels comuns, un de Tot per Terrassa i dos diputats independents de Junts.

02.38 min La Diputació de Barcelona elegeix com a presidenta Lluïsa Moret | Maite Boada

La nova presidenta socialista ha superat Neus Monté, de Junts (10) i el republicà Dionís Guiteres d'ERC (10).

El suport de dos independents de Junts El PSC governarà, doncs, d'una banda, amb els comuns, amb qui van tancar la setmana un acord de governabilitat. La regidora de Castelldefels, Candela López, assumirà, de fet, una de les vicepresidències de la Diputació. Un acord que s'ampliava aquest mateix dimecres amb la formació de l'alcalde egarenc, Jordi Ballart, 'Tot per Terrassa', que no entrarà al nou executiu tot haver pactat acords programàtics per la cocapital vallesana. Amb ells assolia els 23 diputats necessaris per evitar que un possible pacte entre ERC i Junts tinguessin més suports. El PSC tanca l'acord per mantenir la presidència de la Diputació de Barcelona Finalment, s'hi han afegit els dos diputats d'Impulsem Penedès a la Diputació de Barcelona que es van presentar en coalició amb Junts. Així, els alcaldes d'Igualada i Torrelles de Foix, Marc Castells, que tindrà una altra de les vicepresidències, i Sergi Vallès, formaran part de la proposta liderada per Moret, després d'arribar a un compromís per fer "inversions estratègiques" a l'Anoia, el Penedès i el Garraf. L'expresident de la Generalitat, Quim Torra, ha qualificat de "vergonya" el suport dels dos diputats d'Impulsem Penedes. "Alcaldes que ho son gràcies a independentistes dels seus pobles i que avui han donat suport al PSOE a la Diputació de Barcelona", ha dit a través de les xarxes.