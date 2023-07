Fa 40 anys aquest 26 de juliol de la mort de Charlie Rivel, a Cubelles, al Garraf, on va néixer el 1896. A casa sentia parlar d'aquest poble, on va arribar al món mentre els seus pares, també artistes de circ, eren de gira. Volem recordar aquesta figura amb les imatges de l'Arxiu històric de TVE Catalunya per l'aniversari i perquè ell sempre es va sentir feliç i honorat de ser pallasso. Com deia Mary Santpere, tot el respecte i admiració pels professionals que es posen el nas vermell.

Una de les millors anècdotes, que demostren de què era capaç com artista, la va explicar el programa Anecdotari: en una ocasió, a Londres, va participar en un concurs en què calia fer de Charlot. Quan el jurat va donar guanyador Rivel, el mateix Charles Chaplin, que s'hi havia presentat d'incògnit, va dir una frase per a la història.

Charie Rivel és el nom artístic de Josep Andreu. El seu pare, Pere Andreu Pausas, era un fuster del barri de Sants que també feia de pallasso. Pere es va casar amb una altra artista de circ, María Luisa Laserre. El fill d'ambdós, que va debutar amb només tres anys a la pista del circ, és considerat un dels millors pallassos del món per la seva capacitat per a fer riure, l'empatia amb el públic, el domini de les tècniques de mim, els acudits senzills i les caigudes i gestos fets amb total naturalitat.

Els anys 30: nazisme i trencament familiar

El negoci dels Andreu Lasserre va anar creixent, en actuacions, infraestructures, artistes a la pista i família. Alguns dels quatre fills ja estaven casats. Tenien casa a París, a Barcelona i a Alemanya, quan s'hi va implantar el nazisme.

Va arribar un moment que, per diferències de caràcter, Charlie va decidir o dur el negoci o volar sol. El pare no li ho va permetre i la família es va dividir. I no únicament en dos bàndols amb finalitat comercial, sinó també ideològics. Des del 1935, quan tenia 39 anys, Charlie Rivel es va fer nazi. Sigui per simpatia, necessitat econòmica, orgull i ànsia per no quedar derrotat davant la resta dels Rivel, Charlie va treballar per fer riure els líders de l'Alemanya més perversa. Va arribar a treballar pel departament de propaganda del Tercer Reich.

A l'Alemanya nazi, qui no s'afiliava no treballava, però fins al final de la guerra, Rivel no se'n va desdir. Va ser el règim de Franco el que el va ajudar a refugiar-se a Espanya. Tret de les autoritats franquistes, pocs coneixien aquests fets, i van ser familiars seus qui els van fer públics anys després. D'aquests fets, tot i que amb part de ficció, se'n va fer ressò la pel·lícula El Pallasso i el Führer, que el director Eduard Cortés va estrenar el 2007 a la Seminci.

En ocasió que el govern franquista li va concedir la medalla d'Isabel la Catòlica, el NODO va fer un reportatge sobre Rivel titulat 'Clown', en color, el 1969. El muntatge d'aquest vídeo és interessant: veiem el pallasso en la seva vida quotidiana, i mentre descansa, llegeix i fuma un bon havà, i quan plora - és emoció o actuació?-, en rebre la condecoració.