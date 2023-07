Urnes i paperetes, tot a punt per rebre els votants aquest 23J, quan es decideix la configuració del Congrés dels Diputats i el Senat. Els candidats a les eleccions aprofiten la jornada de reflexió aquest dissabte per descansar i estar amb la família. Diumenge a les 9 h obriran portes els col·legis electorals en una jornada marcada fortament per la calor. Només a Barcelona, es repartiran 18.000 ampolles d'aigua.

01.01 min Els candidats dediquen la jornada de reflexió a descansar i estar amb la família | Inma Morant

És important que abans d'anar a votar mirem bé la nostra targeta censal, perquè a la capital catalana un de cada 10 punts de votació ha canviat perquè no es poden garantir les condicions òptimes a causa de les altes temperatures, o bé perquè els col·legis habituals aprofiten aquest mes de juliol per fer-hi obres.

Es pot donar la circumstància que en el moment de constituir les meses no s'hagin presentat les persones citades. En aquest cas, la Junta Electoral Central recorda que per tal que es puguin cobrir els llocs imprescindibles s'haurà de recórrer tant als suplents d'altres meses i com als votants que arribin primers als col·legis.

03.03 min Els col·legis electorals, preparats per les generals d'aquest 23J

Tota la jornada electoral es podrà seguir en directe des de primera hora del matí i fins a la nit. RTVE oferirà diversos especials electorals amb les novetats a temps real a través de La 1, Canal 24 hores, Ràdio 4, els comptes de Twitter oficials i la pàgina web.

Com funcionen les votacions? En unes eleccions generals, la ciutadania espanyola escull els membres del Congrés dels Diputats i del Senat, les dues cambres que formen les Corts Generals. Aquest diumenge 23 de juliol, quan anem a votar haurem d'introduir dues paperetes a les urnes: una de color blanc, amb els candidats al Congrés dels Diputats, i una altra de color sípia, amb els del Senat. 00.35 min Com funcionen les votacions? Dues paperetes pel Congrés i pel Senat | Mar García En el cas dels senadors, haurem d’assenyalar els candidats que volem votar, i podem marcar fins a 3 caselles els que ho fem a la península. Tots els candidats estan recollits en una mateixa papereta. Poden ser de diferents formacions polítiques. En el cas del Congrés, la llista és tancada. Per poder fer efectiu el vot, hem de portar el DNI, passaport o carnet de conduir amb fotografia. No passa res si els documents estan caducats. Això sí, hauran de ser els originals i no s'acceptaran fotocòpies.