Els col·legis electorals, preparats per les generals d'aquest 23J

Jornada de reflexió sense missatges polítics que els candidats aprofiten per passar en família i amb amics. I tot preparat als col·legis electorals per votar demà en unes generals que se celebren a l'estiu. 5,7 milions de catalans estan cridats a les urnes Unes votacions on la calor l'aigua i els ventiladors seran, també, protagonistes.