Matadepera i Sant Just Desvern són els municipis amb la renda mitjana per persona més elevada de Catalunya amb 22.806 euros i 21.511 euros respectivament. Les últimes dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya mostren que, en canvi, Salt i Lloret de Mar és on les rendes són més baixes, amb 9.468 euros i 9.758 euros respectivament. De mitjana al conjunt de Catalunya, la renda se situa en els 14.152 euros.

L'estudi de l'Idescat mostra la situació socioeconòmica arreu del territori seguint sis indicadors, no només el de la renda mitjana per persona. Els altres indicadors, sobre el nivell educatiu i d'immigració, varien depenent del municipi. En total, Matadepera, Sant Cugat del Vallès i Castellolí són els que presenten un índex socioeconòmic més alt.

L'àrea metropolitana concentra els municipis més ben posicionats

Dels 37 municipis que tenen un nivell socioeconòmic alt segons l'Idescat, 12 es troben en l'àrea metropolitana, 10 a les comarques centrals i 6 a l’Alt Pirineu i Aran. En canvi, dels 31 amb el nivell socioeconòmic més baix, 16 estan a Ponent i 9 a comarques gironines. P oblació ocupada de 20 a 64 anys: Aquest indicador mostra el valor més alt a Vila-sana (81,1%) i Castellolí (80,0%) i el més baix a Talarn (30,7%) i Lloret de Mar (44,5%).

Treballadors de baixa qualificació: Els municipis amb el valor més baix són Matadepera (2,6%) i Sant Cugat del Vallès (3,9%). En canvi, els valors més elevats són els de Sant Pere Pescador (35,2%) i Ullà (29,8%).

Població de 20 anys o més amb estudis baixos: Els municipis amb el valor més baix són Lladó (3,3%) i Matadepera (3,9%). En canvi, els valors més elevats són els de la Fatarella (33,0%) i Vilalba dels Arcs (31,6%).

Població jove sense estudis postobligatoris: Els municipis amb el valor més baix són Matadepera (5,4%) i Sant Cugat del Vallès (8,2%); en canvi, els valors més elevats són els de Torres de Segre (60,9%) i la Jonquera (57,0%).

Estrangers de països de renda baixa o mitjana : Els municipis amb el valor més baix són Castellolí (0,6%) i Maspujols (1,1%), mentre que els valors més elevats són el de Guissona (51,8%) i la Portella (40,4%).

Renda mitjana per persona: Els municipis amb el valor més elevat són Matadepera (22.806 €) i Sant Just Desvern (21.511 €) i els que tenen el valor més baix són Salt (9.468 €) i Lloret de Mar (9.758 €).