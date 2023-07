Los tres maridos de Massiel: dos errores y sólo un buen recuerdo

Que Massiel tuvo tres grandes parejas lo sabe todo el mundo, a ellos les dedicó "Yo tuve tres maridos", una canción en la que Massiel se desquita y habla sin tapujos sobre esos tres hombres. Luis Recatero, Carlos Zayas y Pablo Lizcano fueron los tres hombres que ocuparon la vida de Massiel. Solo pudo casarse con dos de ellos, con Carlos Zayas tuvo un hijo.

Recatero y Massiel tuvieron muchas diferencias entre ellos, la más importante llegó el día en el que el doctor le dio un ultimátum a la cantante , que se retrasaba al llegar a casa por los ensayos de una obra de teatro de Bertolt Brecht. Luis le dijo a su mujer que su deber era estar en casa esperándole y haciéndole la cena , que esa era la verdadera función de la esposa de un doctor. Tras esa frase que Massiel siempre recordará, llegó otra que la obligó a tomar una decisión final: “O Bertolt Brecht o yo” . Massiel eligió quedarse con su teatro y su música y dejó al doctor Recatero. No fue una decisión fácil, porque aquello podía llevarla a prisión, pero quiso arriesgar para seguir viviendo como ella quería.

Sin boda pero con hijo

Su segunda pareja fue Carlos Zayas. El periodista y también diputado del PSOE fue el hombre de su vida, así lo describe en el debate de Lazos de Sangre. Cierto es, que el político le fue infiel demasiadas veces y, aunque se ha rumoreado con la idea de que Massiel también tuviese algún amante, ella ha querido dejar claro que no fue así: “Yo nunca he tenido una pareja abierta. Zayas tenía sus líos, pero yo no”.

A pesar todo, Massiel sigue definiendo a Carlos Zayas como el hombre más importante de su vida. Se enamoró de él y decidieron embarcarse juntos en la mayor aventura, la paternidad. Zayas murió en noviembre de 2021, pero sigue recordándole con cariño y le agradece haberle dado el mayor regalo de su vida: su hijo y sus nietos.