Amistad sorprendente: ¿De qué se conocen Massiel y Pablo Carbonell?

Lazos de Sangre ha dedicado su último programa a Massiel, la primera española en darnos la victoria en Eurovisión. Se hizo vencedora de la edición de 1968 con La, la, la, una canción que estaba destinada a Joan Manuel Serrat, pero que por diferencias artísticas, finalmente fue cantada por Massiel. Su victoria es todo un logro difícil de olvidar, pero hay mucho más sobre la vida de Massiel que no conocemos y una de ellas es la especial amistad que tiene con el actor Pablo Carbonell.

La “tita Massiel”, como una abuela para Mafalda Carbonell

“Somos amigos, no tiene nada que esconderme”, dice Pablo nada más empezar su entrevista con el equipo del programa. Es tan especial la relación que tienen, que la hija del actor, Mafalda Carbonell, la trata como si fuera su abuela. “La tita Massiel”, como la llaman en la familia del actor, es una persona muy querida entre los Carbonell. Massiel aprecia tanto a Mafalda que no duda en aconsejarla en su carrera de actriz y en la vida.

“Lo mejor de Massiel es que se la pela todo, que dice lo que le da la gana y si te gusta, te gusta, y si no, se la reflanflinfa”, cuenta el actor. Una descripción con la que muchos compañeros y amigos de la profesión están de acuerdo. Es directa, valiente y leal, así la describe también Carlos Hipólito: “Massiel es de una lealtad absoluta con sus amigos y con la gente que quiere. Siempre lo ha sido y me consta”. Pero no solo eso, el actor que da voz al adulto Carlos Alcántara en Cuéntame Cómo Pasó, también habla de Massiel más allá de los micrófonos, “como cantante, como artista, es espectacular, pero lo que mucha gente no sabe es que, como persona, es una persona maravillosa”.