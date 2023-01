Massiel en 'Plan de Tarde': "Mi mayor amor fue José Sámano"

Massiel se ha sentado en el sofa de Plan de Tarde junto a Toñi Moreno para hablar sin límites, sin ninguna censura, como es ella. Es transparente y se le nota, no se ha callado ningún comentario, y eso es precisamente lo que la ha hecho tan especial.

A pesar de que ahora no quiera oír hablar de amoríos, ella cree en el amor, en el de verdad. Massiel ha recordado una frase de Aute que lleva grabada a fuego en su corazón, para defender a Tamara Falcó y su decision de volver con Íñigo Onieva: “cuando uno quiere de verdad quiere para toda la vida” . Según la cantante, no importa si estás diez años sin ver a una persona, si la quieres, en el momento en que te llama, tú acudes a su llamada.

La cantante no ha tenido problemas en reconocer que ya no le interesa el amor . “Tengo el buzón de correo cerrado. Una no tiene sitios para meterse nada por ningún lado”, ha dicho durante la entrevista con Toñi Moreno. Para ella ese momento ya pasó, ahora está feliz centrada en su perro Lenny, sus nietos y su siestecita con mantita eléctrica. Esos son los verdaderos secretos de la felicidad a sus 75 años.

Ha opinado sobre Tamara e Íñigo y también de Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa. Ella no se calla una opinion, pero precisamente porque sabe que la vida vale mucho como para estar guardando silencio. En 2017 Massiel anunció que sufría degeneración macular , una patología de la vista que no se puede tratar, pero gracias a la sanidad privada que ella admite, por suerte, que se ha podido pagar, ha conseguido recuperar un porcentaje de su vision.

Su gran amor, José Sámano

“Yo ya no tengo paciencia para amoríos”, comenta Massiel. No tiene paciencia para relaciones ni tampoco le interesa, pero sí ha reconocido quién fue su máximo amor, José Sámano. Él fue su major amigo y también con quien compartió una gran pasion, pero eso ya es pasado.

Sus intereses han cambiado: “He tenido una gran suerte, que es que la vida no ha podido conmigo. Me ha ido minando. Estoy llena de taras, pero me puedo reír, puedo llorar, me gusta comer”, eso es todo lo que necesita en la vida. Eso y a sus nietos, a los que confiesa que les pondrá el programa, para que vean los mensajes que grandes figuras del mundo del espectáculo le han dejado durante la celebración de los Premios Feroz. Un momento en el que personajes como Pedro Almdóvar, Carmen Machi o Luis Tosar han querido dedicarle unas bonitas palabras.