¿Sabías que Massiel tuvo que huir de España para dar a luz a su hijo?

Todos conocemos a Massiel por su victoria en Eurovisión en 1968 con La, la, la, pero pocos conocemos qué fue de su vida después y, sobre todo, qué situaciones la han llevado a ser la mujer que hoy todos conocemos. Lazos de Sangre profundiza esta semana en este aspecto de su vida, su parte más personal. Y uno de los episodios que más marcó su vida fue el matrimonio con Luis Recatero tan solo unos meses después de su victoria en Eurovisión.

Una separación con ultimátum

Fue Miguel Ríos quien animó a Massiel a separarse. El cantante era muy amigo de la actriz desde su infancia, y viendo lo mal que lo pasaba su querida amiga, le dijo que casarse con Recatero había sido un gran error. Massiel cuenta como aquello le ayudó a tomar la decisión en un momento en el que ella realmente lo estaba pasando muy mal. Eran como hermanos en aquella época y por eso Massiel no duda en que su amigo solo mira por su bien.

El momento decisivo llegó cuando Massiel estaba ensayando en el teatro y decidió llamar a su marido para avisarle de que llegaría un poco más tarde por el ensayo. Su marido lejos de ser comprensivo, le demostró a Massiel su verdadera cara cuando le dijo que su deber era estar en casa esperándole y haciéndole la cena, que para eso se había casado con un médico. Aquel momento fue duro, pero Massiel vio la oportunidad de ponerle punto y final.

“O Bertolt Brecht o yo”, le dijo, y Massiel lo tuvo claro. Bertolt Brecht, pero por encima de todo, Massiel. Así fue como la cantante decidió separarse de su pareja. Un momento muy difícil, porque no sintió el alivio que debería, Massiel pidió ayuda a sus compañeros de reparto y les pidió que llamaran a un abogado. “Si no aparezco en mi casa me pueden denunciar por abandono de hogar”, dijo Massiel siendo plenamente consciente del problema en el que se estaba metiendo en esa época. “Me fui con lo puesto, el guion, las llaves de mi casa y un traje puesto negro que me daba un calor de muerte, porque ya no volví a mi casa, porque era mía”, cuenta la cantante.