Els Mossos d'Esquadra han detingut a Vilafant, a l'Alt Empordà, un home acusat de matar aquest dilluns a la matinada el seu pare, imam de Roses, d'una ganivetada al coll. Al pis on ha passat, vivien ells amb el germà de la víctima, qui ha alertat als serveis d'emergència i a la policia. Ara investiguen si el presumpte homicida té algun trastorn mental.

El jove, de 22 anys, ha estat detingut en un domicili del carrer Figueres del municipi empordanès. La investigació apunta que, per causes que es desconeixen, aquesta matinada hi ha hagut una discussió entre pare i fill , durant la qual el jove ha atacat l'home, de 50 anys, amb un ganivet de cuina. L'agressió hauria tingut lloc al llindar de la cuina i el passadís.

Pendents de l'autòpsia

El cos de la víctima, que era imam de Roses, l'han traslladat a l'Institut de Medicina Legal de Girona on està previst que aquest dilluns li facin l'autòpsia. A l'espera dels resultats, la víctima tenia una punyalada a la zona del coll. També tenia altres ferides a la zona superior de l'espatlla.

La comitiva ha descartat, per ara, fer una reconstrucció dels fets en presència del detingut perquè l'avaluació forense recull que no està en un estat mental òptim per fer-la. Els investigadors estan recopilant informació i prenent declaració a testimonis per esclarir les causes del crim. Segons concreten els veïns, no era el primer cop que la policia havia hagut d'anar al pis per disputes familiars.