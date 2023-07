Eleccions generals 2023

Correus obre totes les oficines de la ciutat de Barcelona aquest cap de setmana, així com les de Madrid capital i algunes als destins més turístics. Aquesta obertura extraordinària s'ha acordat per tal de facilitar el lliurament de la documentació del vot per correu i per entregar-la i emetre el vot. Aquestes oficines romandran obertes des de les nou del matí fins a les nou de la nit i el diumenge, de nou a dos de la tarda.

En concret, 1.966 oficines de tota Espanya obriran el dissabte i 276 el diumenge, situades en capitals de província de zones turístiques d'Andalusia, Comunitat Valenciana, Múrcia o Illes Balears. A més, des d'aquest dijous totes les oficines que habitualment tanquen a partir de les 20.00 hores estaran obertes fins a les 22.00 hores. Es poden consultar totes les oficines en aquest enllaç que Correus posa a disposició dels votants.

L'entitat també ha reforçat la xarxa de distribució amb 315 punts de lliurament addicionals per a poder recollir la documentació que serà enviada fins al diumenge 16 de juliol. D'igual manera, es reforçarà el servei en tots els centres logístics, incloent-hi el situat en l'aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas, per a la gestió dels enviaments internacionals.

Fins quan es pot votar?

El termini per votar per correu és tres dies abans de les eleccions, és a dir, el 20 de juliol. Si bé, el termini per sol·licitar aquesta via de votació va finalitzar el passat 13 de juliol. Fins ara, les sol·licituds han assolit xifres rècord en aquestes eleccions; l'han demanat més de 2 milions de persones. Fins una setmana després no se sabrà de manera orientativa el nombre de peticions que hi ha hagut, per consegüent, la mobilització que hi pot haver darrere del vot per correu.

A més per aquestes eleccions generals del 23J, s'exigirà el DNI en les oficines de Correus per a votar i ha ampliat els casos que eximeixen de la mesa electoral per la circumstància especial d'aquests comicis. Així ho va decidir la JEC de manera excepcional per entendre que se celebren en període vacacional.