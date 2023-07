10:34

Les sol·licituds de vot per correu per al 23-J arriben a 2,6 milions i marquen un nou rècord

Les peticions de vot per correu per a les eleccions generals del 23-J han batut rècords. Unes 2,6 milions de persones han sol·licitat el vot per correu, segons confirma Correus, una xifra que és més del doble de les peticions que es van fer pels comicis del 2019, quan el vot per correu no va arribar al milió de persones. L'anterior rècord s'havia assolit en les eleccions generals del 2016, amb gairebé 1,4 milions de ciutadans votant per correu. Correus ha fet pública la xifra l'endemà que es tanqués el termini per demanar el vot per correu. Els ciutadans que així ho han demanat tenen fins al 20 de juliol per fer arribar el seu vot a les oficines.