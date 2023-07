9:20

S'acaba el termini per sol·licitar el vot per correu

Aquest dijous 13 de juliol s'acaba el termini per sol·licitar el vot per correu enmig de la polèmica que ha generat el candidat del PP, Alberto Núñez Feijóo, qüestionant el servei. El líder dels populars ha demanat als carters que "treballin al màxim" per garantir el vot per correu "amb independència dels seus caps" i s'ha compromès a aprovar el pagament de les hores extra dels treballadors de Correus en el seu primer Consell de Ministres si és president del govern espanyol. Els ciutadans poden dipositar el seu vot en qualsevol oficina de Correus fins al 20 de juliol, tres dies abans de la jornada electoral. L'empresa pública recomana que no s'esperi fins a l'últim moment per evitar cues.