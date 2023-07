Roger Montañola (PDeCAT): "No permetrem el menyspreu a Catalunya per guanyar vots"

24:49

El periodista Toni Marín entrevista a Roger Montañola al Cafè d'Idees de Ràdio 4. El cap de llista del PDeCAT al Congrés per Barcelona creu que "estem en un moment de canvi on hem de fer política diferent". Assegura que "en els darrers anys el capítol emocional ha jugat un rol molt important a la política catalana" i "hem de fer les coses tocant de peus a terra". Montañola es mostra segur que "la gent sap valorar que estimem Catalunya i hem d'anar a Madrid a fer coses que els hi serveixin als catalans".

Preguntat per Junts, afirma que estan fent servir "els perfils més radicals i la confrontació". "El temps de l'activisme ja s'ha acabat, ara li toca a la política" rebat.



Descriu a Jordi Pujol com un home que "va situar Catalunya al món, independentment dels seus errors" i creu que en aquestes eleccions s'ha de respectar Catalunya. "No permetrem que ningú menyspreï els catalans". Opina que estem vivint uns comicis on hi ha "massa reminiscències a què l'anticatalanisme dona vots".



Per acabar, té clar que si alguna formació necessita els vots del PDeCAT, "els hi farem passar per caixa".