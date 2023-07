10:06

Vuitè dia de campanya electoral marcat pel debat a 7 a RTVE d'aquest dijous a la nit. L'escenari de pactes postelectorals ha enfrontat de nou els grups, on s'han intercanviat retrets

El PDeCAT Espai CiU agita els pactes del Bernabeu davant d'un eventual acord entre el PSOE i el PP després del 23 de juliol, i crida al vot útil als partits d'obediència catalana perquè hagin de pactar per necessitat. El candidat, Roger Montañola, demana la dimissió del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, per la presumpta nova infiltració d'un policia als moviments socials de Girona.

Esquerra Republicana ha tornat a obrir foc contra Junts per Catalunya. Els republicans repliquen a la candidatura liderada per Miriam Nogueres que desconeixen les seves propostes per fer un front independentista al congrés. En un acte a Barcelona, ERC avisa que davant un hipotètic govern de Feijóo i Abascal, s'hauran de defensar el feminisme i els drets LGTBI més que mai.

La CUP assegura que passa -diu- "per l'esquerra" als republicans. La número dos de la llista de la CUP per Barcelona, Laure Vega, demana un referèndum d'independència per Catalunya - amb data i hora- a canvi de donar el seu suport a una hipotètica investidura a Pedro Sánchez, però demana no menystenir altres qüestions que també considera claus.

El cap de llista del PP per Barcelona, Nacho Martín Blanco, ha acusat el PSC de fer "xantatge" en assegurar que "si governa el PP -ha dit- es tornaran a encendre els carrers a Catalunya.

Per la seva banda, Junts acusa l'Estat de fabricar proves falses i infiltrar policies per perseguir l'independentisme, i retreu a Esquerra que hagi estat incapaç de demanar el traspàs íntegre de Rodalies.