La mobilitat a l'Àrea Metropolitana de Barcelona s'ha recuperat després de la pandèmia i ja supera els 19 milions de desplaçaments en un dia feiner. L'estudi de l'Agència Metropolitana del Transport demostra que la mobilitat ja assoleix pràcticament les xifres del 2019. I destaca que hi ha hagut un canvi de tendència: els desplaçaments en bicicleta i patinet són els que més han crescut.

El teletreball, que s'havia establert com la normalitat durant la pandèmia, ha anat perdent força i el retorn a la presencialitat ha afavorit el creixement dels desplaçaments. D'altra banda, també ha tingut un paper important la gratuïtat o descomptes dels títols de transport públic, amb mig milió de viatges més diaris. El transport privat, en canvi, ha caigut dos punts respecte a la prepandèmia.

Els desplaçaments es disparen

La mobilitat a la província de Barcelona s'ha incrementat un 13,6% respecte al 2021, arribant pràcticament als valors anteriors a la pandèmia. Si el 2019 hi va haver 19.259.471 desplaçaments, l'any passat se'n van registrar 19.212.260, gairebé el mateix nombre. De la mateixa manera, la mitjana de desplaçaments diaris per persona també es recupera, passant del 4,05 d'abans de la pandèmia al 3,96 del 2022.

Tot i que els desplaçaments per motius personals són els que més creixen, la mobilitat per raons de feina i estudis té un paper important perquè durant el 2022 ha augmentat respecte als dos anys anteriors i ja representa el 17,5% del total. En part, això s’explica per les quotes de teletreball, inferiors a les del 2020 i 2021, però encara per sobre del valor de 2019.