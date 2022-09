A partir d'aquest dijous 1 de setembre, entra en vigor la reducció de les tarifes del preu dels principals títols de transport públic integrat de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i estaran disponibles fins al 31 de desembre del 2022.

El reial decret recollia una reducció del 30% al transport urbà i interurbà dels abonaments i títols multiviatge, i les administracions consorciades a l'ATM de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona van decidir augmentar la reducció fins al 50% per als títols integrats més recurrents.

Aquesta rebaixa afecta l'abonament mensual T-usual i la T-jove per a menors de 25 anys, les seves versions monoparentals i nombroses, el títol per a persones a l'atur, els packs Berguedà i Ripollès, mentre que el títol per a usuaris menys habituals (T-casual) tindrà un descompte del 30%.

Amb aquestes tarifes reduïdes, la T-usual d'una zona passa dels 40 als 20 euros; la T-jove d'una zona passa dels 80 euros actuals als 40 euros, i la T-casual també d'una zona es redueix dels 11,35 als 7,95.

La caducitat dels títols del 2022 es veurà afectada també per "fer possible la convivència de dues tarifacions en un mateix exercici": els títols adquirits fins al 31 d'agost del 2022 mantindran les condicions d'utilització i caducitat actuals, detalla la Generalitat en un comunicat.

En el cas d'ATM de Barcelona, l'acord recull que tots els títols adquirits el 2022 seran vàlids fins al 15 de gener, excepte la targeta T-16 i la T-verda, que tenen la seva pròpia data de caducitat.

Per l'ATM de Lleida, Tarragona i Girona, a excepció de la targeta de transport multipersonal per fer 70 viatges en 90 dies amb bonificació (T-70/90 FM/FN), que caducarà 90 dies després de la primera validació.

Tots els títols adquirits el 2022 i que no s'hagin començat a utilitzar, es podran canviar per títols de la mateixa classe el 2023 fins al 31 de març, i s'haurà d'abonar la diferència de preu o, en cas de no haver-hi diferència o de ser negativa, es canviaran sense cap transacció.

Des d'ATM han aconsellat acabar de consumir els títols mensuals o trimestrals perquè no es perdin els viatges, i en el cas de la T-casual de 10 viatges, també ha recomanat consumir els viatges restants perquè no es podran utilitzar a partir del 15 de gener del 2023.

En el cas de títols que no s'hagin estrenat, l'Autoritat ha convidat a "aprofitar la reducció de tarifes i conservar el títol sense estrenar" perquè, entre l'1 de gener i el 31 de març del 2023, els títols no estrenats es podran canviar pels seus equivalents.