Com serà la 41a edició de la Setmana del Llibre en català?

La Setmana del Llibre en català es consolida amb la complicitat d’editorials de tot el territori en la seva 41 edició. Del 8 al 17 de setembre, el Moll de Fusta de Barcelona tornarà a acollir aquest espai de trobada entre lectors, editors i llibreters, que enguany comptarà amb 287 expositors, una xifra rècord, i més de 300 activitats. L’escriptora Mercè Ibarz rebrà el 27è Premi Trajectòria i el músic Roger Mas, el Premi Difusió 2023.

Consolidar el públic més jove

Aquesta edició vol apostar encara més per activitats pensades especialment pel públic més jove. L’espai infantil i familiar tindrà un centre d’interès propi: ‘El riure’, dirigit als menors de 12 anys. Després de l’èxit de l’edició anterior, ‘Passaport de recomanacions’ repetirà un any més, permetent que els més petits facin un recorregut per les casetes de llibres infantils i juvenils.