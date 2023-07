Catalunya agafa els comandaments per continuar amb el creixement en el sector dels videojocs. El sector preveu tancar el 2023 amb 5.141 treballadors i una facturació que superi els 910 milions d'euros. Segons el ‘Llibre Blanc de la Indústria Catalana del Videojoc 2022’, realitzat pel Govern i representants de les empreses, la indústria manté una línia ascendent en el seu creixement i d’un volum de negoci de 660 milions d'euros el 2021, s’espera arribar als 1.216 el 2025.

Les previsions de creixement de treball són de 6.564 persones pel 2025. Durant l’acte ‘Passem Pantalla: els videojocs impacten en el Disseny Hub’, s’ha presentat la feina feta a la Taula del Videojoc, on s’han assolit el 86% de les actuacions per accelerar el posicionament estratègic del videojoc. També s’ha donat a conèixer el nou portal web dels videojocs catalans.

Entre les actuacions més destacades de la Taula del Videojoc hi ha el Pla d’Internacionalització del videojoc català , el treball de promoció de la sensibilització dels docents i joves en la tecnocultura digital i la visibilització dels efectes positius, el combat contra les violències masclistes digitals, la promoció del talent o l’impuls del circuit d’esdeveniments.

Els videojocs com a eina inclusiva

La fundació ONCE ha donat aquest dilluns el tret de sortida al campament tecnològic per a joves amb discapacitat i sense. A través dels videojocs i en el marc del projecte 'Ga11y', l'organització ha reunit 24 joves d'entre 14 i 20 anys amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats entre els participants, fomentar el respecte i el treball en equip, i ensenyar als joves que una vida accessible i inclusiva és possible.

La iniciativa durarà cinc dies, fins al 14 de juliol, i tindrà lloc a l'Asobu Esports Center de Barcelona, un centre equipat amb les últimes tecnologies amb activitats d'aprenentatge, competició de videojocs i diversió.