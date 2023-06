Ivan Fernández-Lobo: "El videojoc creix més enllà de l'entreteniment"

Ivan Fernández-Lobo, fundador i director del Gamelab, ens parla del moment del videojoc i la importància del projecte per Catalunya. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, reivindica que els videojocs seran el mitjà més influent dels pròxims anys, ja que el sector "està creixent més enllà de l'entreteniment". Detalla per què el videojoc es considera oficialment cultura, essent "una plataforma per a l'expressió i la creació". Explica el "somni comú" de fer de Catalunya "el millor lloc del món per fer videojocs", el que ja s'està aconseguint. I demana no crear escletxes lingüístiques amb els videojocs: "Hem d'obrir fronteres i ser pioners en expandir el català".