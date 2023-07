9:20

BLOC DE CAMPANYA | El tema de l'habitatge centra bona part del tercer dia de campanya electoral

La candidata de Sumar-En Comú Podem a les eleccions espanyoles Aina Vidal ha promès aquest diumenge que si aconsegueixen reeditar un govern amb el PSOE a l'Estat "hi haurà un ministeri d'habitatge". Montañola (PDeCAT) per la seva banda, ha indicat que volen derogar la Llei d'Habitatge aprovada el passat mes de març. "Explicar-li al ciutadà que limitaran el lloguer i que el controlaran, sona molt bé, però l'economia va per una altra banda", ha assegurat.

Els possibles pactes, Catalunya i els drets socials també han sigut importants.