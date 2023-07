08:52

Quart dia de campanya electoral amb actes arreu del territori i totes les mirades posades en l'únic cara a cara televisat entre Sánchez i Feijóo. A banda, la taula de diàleg ha tornat a centrar el debat polític.

Roger Montañola (PDeCAT), ha demanat que el cara a cara "sigui de propostes i no de retrets", tot i que ha vaticinat que "no passarà". Miriam Nogueras (Junts), vaticina que serà "una batalla de galls" contra Catalunya i Aina Vidal (Comuns) diu que aquest "no representa el país". La CUP, per la seva banda, creu que al cara a cara es veurà que hi ha "una idea de la unitat d'Espanya que va des del PSOE fins a Vox". Nacho Martín Blanco (PP), en canvi, creu que el cara a cara entre Feijóo i Sánchez és decisiu. Mentrestant, Meritxell Batet (PSC), lamenta que aquest sigui l'únic cara a cara que protagonitzaran Sánchez i Feijóo per confrontar propostes.