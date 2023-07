Planes de boda, El plan B, Cásate conmigo… Jennifer Lopez ha conquistado al público con distintas historias de amor que ha llevado a la gran pantalla. ¡Hasta ha protagonizado una con Ben Affleck, su marido! Pero sin duda una de las más memorables, por no decir la que más, es Sucedió en Manhattan. En ella da vida a una madre soltera que trabaja en la limpieza de un hotel neoyorkino, donde conoce a un político, al que interpreta Ralph Fiennes.

La película cumplió hace poco 20 años, una ocasión que JLo celebraba en Instagram. "¡Qué increíbles recuerdos tengo de trabajar en esta película en el corazón de Nueva York con el elenco más increíble que se podría desear!", escribía la actriz. Su personaje en Sucedió en Manhattan, Marisa Ventura, trabajaba en el Beresford Hotel, pero este no es el verdadero nombre del lugar donde fue rodado. Como indica IMDB, en realidad la película fue rodada en el hotel Waldorf Astoria, uno de los más famosos y lujosos de Nueva York.

Elizabeth Taylor y Frank Sinatra, entre los huéspedes del Waldorf Astoria

Su historia se remonta a 1893, fecha en la que el Waldorf Hotel abrió sus puertas. Unos años más tarde, el primo de su propietario inauguró su propio hotel, el Astoria. Al final, William Waldorf Astor y John Jacob Astor IV —descendientes de John Jacob Astor, el primer millonario de Estados Unidos— unieron ambos establecimientos en uno solo, el Waldorf Astoria. Según indica The New York Times, fue el primer hotel en incorporar electricidad y teléfonos en las habitaciones, por no hablar de que fue allí donde se inventó la famosa ensalada Waldorf. Algunos aseguran que allí también nacieron los huevos Benedict, un clásico del brunch en la actualidad.

Jennifer Lopez interpreta en 'Sucedió en Manhattan' a una empleada del ficticio Beresford Hotel Imagen de 'Sucedió en Manhattan'

Inicialmente situado en la Quinta Avenida, el Waldorf Astoria tuvo que ser derribado para que se pudiera construir uno de los edificios más icónicos de Manhattan, el Empire State Building. Volvió a abrir sus puertas en Park Avenue, donde recibió a numerosas estrellas. Allí durmieron Elizabeth Taylor, Frank Sinatra, Marilyn Monroe… También Isabel II y Felipe de Edimburgo o Eduardo VIII y Wallis Simpson pasaron por el lujoso hotel Waldorf Astoria. Herbert Hoover, de hecho, vivió allí durante décadas.