Collboni anuncia l'enduriment de l'ordenança de civisme

Jaume Collboni assegura que "recuperar Ciutat Vella" i "endreçar" aquesta zona de la ciutat és una de les principals prioritats del nou govern municipal. Paraules del nou alcalde en el marc d'una visita a la comissaria ubicada en aquest districte, on ha mantingut la primera trobada institucional amb l'intendent major del cos, Pedro Velázquez.

01.17 min Collboni vol més Mossos i agents de la Guàrdia Urbana a Ciutat Vella | SERGI BASSOLAS

Collboni ha anunciat més presència policial al carrer, tant de Mossos com de Guàrdia Urbana, i una actuació més contundent "per fer complir les normes" i garantir la convivència. En aquest sentit, s'ha comprés a revisar l'ordenança de civisme i incrementar el règim sancionador i ha dit que s'està enllestint un nou pla específic de seguretat per aquest districte, que és "el cor que fa bategar Barcelona".

L'alcalde ha aprofitat el seu primer contacte oficial amb la Guàrdia Urbana per traslladar a tots els seus membres el seu compromís amb el cos i anunciar que s’ha iniciat "una nova etapa". "Estaré al vostre costat perquè la ciutat necessita tenir confiança en els servidors públics que han de mantenir la seguretat als carrers", ha apuntat el batlle que ha posat sobre la taula "l’endreça de la ciutat" com a eix prioritari per al nou executiu municipal.

Collboni vol "recuperar el cor de la ciutat, que és el districte primer, el de Ciutat Vella" i per aquest motiu ha triat com a regidor del districte Albert Batlle, el màxim responsable de les polítiques de seguretat a la ciutat. Un altre àmbit d'actuació prioritari serà el de la lluita contra la violència masclista i les agressions LGTBIfòbiques i racistes que tenen lloc a la ciutat.

L'alcalde assegura que els principals aspectes en què caldrà treballar és en garantir la convivència i la seguretat dels veïns i veïnes perquè puguin "viure tranquils". En aquesta línia de treball, ha apuntat que s'està enllestint un nou pla específic de seguretat per aquest districte. Per millorar les xifres de criminalitat considera imprescindible que la Generalitat compleixi el compromís de desplegar a Barcelona 600 nous agents.

Collboni aposta per augmentar la coordinació entre municipis de l’àrea metropolitana i ha recordat que en els propers quatre anys també es posarà en marxa el nou Centre de Coordinació Operativa d’Emergències al Poble Sec. Així mateix, ha apuntat que el govern revisarà l’ordenança del civisme i incrementarà el regim sancionador. "La lluita contra l’incivisme serà després de l’endreça un dels objectius del mandat", ha comentat.