01:17

L'alcalde de Barcelona es mostra partidari d'endurir l'ordenança de civisme i aplicar més sancions

Jaume Collboni ha anunciat un increment de la presencial policial al carrer i un enduriment de l'ordenança de civisme, coincidint amb la visita que ha fet a la comissaria de la Guàrdia Urbana del districte de Ciutat Vella. L'objectiu, segons l'alcalde, és recuperar els barris degradats de la ciutat, ja siguin del centre com el Raval, o de la perifèria, com el Besòs.

Collboni ha tancat files amb la policia local i ha expressat explícitament el seu suport als agents de la Guàrdia Urbana. "Sense seguretat no hi ha progrés, no hi ha democràcia ni igualtat", assegura l'alcalde, que ha aprofitat per reclamar al president de la Generalitat que faci efectiu el compromís de desplegar 600 nous agents del Mossos a Barcelona. | SERGI BASSOLAS