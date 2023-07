El Partit Socialista de Catalunya (PSC) es consolida com l'opció més votada a Catalunya per les eleccions generals del 23 de juliol. Segons la segona onada del Baròmetre d'Opinió Política (BOP) del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), els socialistes rebrien entre 16 i 18 escons, una xifra superior als 12 que actualment té al Congrés dels Diputats. L'enquesta del CEO rebaixa entre 8 o 10 els escons que rebria Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) que ara en té 13, i a Junts la deixa entre el d'entre 7 i 9 a Junts, dels 8 que té actualment. El sondeig s'ha fet a través de 2.000 entrevistes l'endemà de la convocatòria d'eleccions per part del govern central.

Els partits que també registra un important ascens és el PP, que passaria dels 2 escons que té ara fins a 8 escons màxims (6-8). Qui també en guanya és Vox: l'enquesta li atorga un escó més i de dos passaria a tenir-ne com a màxim 3 (2-3). La CUP es mantindria amb els 2 escons o podria perdre tota representació parlamentària a la cambra parlamentària (0-2).

En Comú Podem sota el nom de Sumar per a aquestes eleccions del 23J és dels partits que perd més representació: dels 7 que té ara, segons els resultats del baròmetre passaria a obtenir-ne entre 2 i 4.

Perd suports el sí a la independència El 52% dels catalans rebutja la independència davant del 42% que hi està a favor, segons el CEO Segons el baròmetre, el 30% aposta per una "independència pactada" i el 10% per una separació "unilateral". Aquest resultat no representa un canvi substancial respecte de l'anterior onada: una pujada de dos punts dels detractors. Sobre l'estratègia, el 30% dels enquestats aposta per una "independència pactada" i el 10% per una separació "unilateral".

Cap líder política aprova Cap enquestat dona més d'un cinc de nota als líders polítics catalans. Pere Aragonès, Oriol Junqueras i Jaume Asens són els líders més ben valorats amb una mitjana de 4,8. El segueixen Salvador Illa, amb un 4,5 i Jèssica Albiach i Eulàlia Reguant, amb un 4,4. Els líders que obtenen unes valoracions mitjanes més baixes són Carlos Carrizosa (1,7), Ignacio Garriga (1,7) i Inés Arrimadas (2,0), seguits de Lorena Roldán (2,2) i Alejandro Fernández (2,3).

Traspàs de Rodalies Fins al 83% dels catalans expressen la seva preferència perquè la Generalitat gestioni el servei de Rodalies, davant l'11% que creu que les competències les ha de mantenir l'Estat. També el 74% considera que l'aeroport de Barcelona s'hauria de gestionar des de Catalunya i el 64% que els impostos s'haurien de recaptar des del Govern. Sobre el principal problema econòmic que té Catalunya, el CEO mostra que els enquestats esmenten la insatisfacció amb la política (13%). El funcionament de l’economia, l’atur i la precarietat laboral, les relacions Catalunya-Espanya i la sanitat aglutinen, en cada cas, un 9% de les mencions. Veuen pitjor l'economia espanyola que la catalana.