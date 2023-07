¡El amor está en el aire! Y en 4 estrellas cualquier ocasión es buena para que nazca una nueva pareja. Aunque en este caso, probablemente, nadie se hubiera imaginado que se tratase de estos dos personajes: Menchu, la asistenta de Rita, y Martínez, el cabo de la Guardia Civil que acompaña a Javier.

A raíz del interrogatorio relativo al incidente que acabó con Hugo en coma, Martínez y Menchu entablaron una primera conversación en la que se despertaron interés mutuamente. A partir de entonces, han ido conociéndose y acercándose cada vez más. No será fácil por los condicionantes que arrastran ambos, pero podríamos estar ante el nacimiento de una nueva pareja en la serie.

Martínez, desafortunado en el amor

Martínez no ha tenido suerte en el apartado sentimental. Siempre le hemos conocido enamorado de Luz, la hija de su jefe, el sargento Javier Romaña. Pero ella no ha tenido nunca hueco en su corazón para él, más allá de la amistad. Al principio era Paolo quien ocupaba ese lugar, aunque fuera a medias, ya que no pasaban de ser “amigos especiales”. Y, más recientemente, ya sí de manera oficial y absoluta, Luz mantiene una relación seria y formal con Ainhoa, #Luznhoa. Pero ahora, por fin, Martínez ha logrado pasar página, o eso parece. Su reciente conexión con Menchu ha devuelto la ilusión al joven cabo de la Guardia Civil.