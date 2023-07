Els pescadors de Cambrils tornen a feinejar després de la veda

Els pescadors de Cambrils han tornat a feinejar aquest dilluns després de la veda. A les 6.30h les barques d'arrossegament han sortit del port per fer-se a la mar amb l'esperança de tornar al moll amb una bona captura. La sortida de les embarcacions s'ha dut a terme en formació tal com es feia anys enrere i que ha deixat imatges bucòliques des de primera hora del dia.

El retorn: un dels altres moments esperats

La tornada al port de Cambrils és un dels altres moments més destacats de la jornada. Té lloc entre les 16h i les 17h i serveix per a comprovar com ha anat la captura. Després de la tornada és el torn de la tradicional subhasta del peix a la llotja, moment per posar el termòmetre i conèixer com es presenta la temporada.