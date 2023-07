3 morts al volant en l'inici de les vacances d'estiu

Segons càlculs del Servei Català de Trànsit, al voltant de mig milió de vehicles han sortit aquest cap de setmana de l'àrea metropolitana de Barcelona, en el que per a molts és l'inici de les vacances d'estiu. Que el començament del mes de juliol hagi coincidit amb un cap de setmana ha fet agumentar la mobilitat a la xarxa viària catalana. I més mobilitat s'associa sovint, malauradament, a un augment de la sinistralitat.

En els dos primers dies del mes de juliol almenys 3 persones han perdut la vida arran d'accidents a la carretera. La primera víctima mortal es va registrar dissabte al matí quan un motorista que circulava per l'N-260 a Toses (Ripollès) va sortir de la via per causes que s'investiguen. El mort és un home de 48 anys de Torrelles de Llobregat (Baix Llobregat).

A primera hora de diumenge, cap a quarts de set, un altre vehicle, en aquest cas un turisme, ha patit una sortida de vida i ha acabat bolcant a l'AP-7 a l'altura de Freginals (Montsià). Com a conseqüència, el passatger del davant ha mort i la conductora ha resultat ferida crítica, i l'han traslladat a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona. L'accident ha passat a l'altura del quilòmetre 332, és a dir, entre Ulldecona i Amposta, i el vehicle circulava en sentit nord.

Mentrestant, a la demarcació de Girona, una altra persona ha mort i 6 més han resultat ferides en un accident passada la mitjanit a Empuriabrava, a Castelló d’Empúries. Els Bombers han hagut d’activar el GRAE subaquàtic per rescatar les persones que havien caigut al canal. En un dels vehicles viatjaven quatre persones. Segons alguns testimonis, circulaven a gran velocitat i haurien fet voltes de campana abans de caure a l’aigua.