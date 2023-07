Un home mort i 6 ferits en un accident a Empuriabrava

Els Bombers de la Generalitat han rescatat la matinada passada diverses persones de la bocana del canal d’Empuriabrava, a Castelló d'Empúries, set de les quals afectades per un accident de trànsit en què un cotxe ha impactat en un altre i tots dos vehicles han caigut al canal.

Un dels ocupants del cotxe suposadament causant de l'accident ha perdut la vida i dos més l’han salvat en ser rescatats per bombers equipats amb equips d'aire. L'impacte també ha causat lesions de diversa consideració a quatre vianants que han patit l'envestida dels vehicles. Al segon vehicle, que estava estacionat i s'ha precipitat al canal a resultes del xoc, no hi havia ningú.

Els Bombers han rebut l'avís de l'accident al voltant d'un quart d'una quan nombroses trucades al 112 han alertat de l'accident i de la presència a l'aigua de diverses persones. 10 dotacions dels parcs de Roses, Llançà i Figueres, així com dues dotacions del Grup d'Actuacions Especials Subaquàtic (GRAESub) s’han desplaçat al passeig marítim d'Empuriabrava. A l'interior d'un dels cotxes precipitats hi viatjaven 4 homes, un dels quals ha mort, tot i que han intentat practicar-li maniobres de reanimació. Els equips de rescat han proporcionat aire als altres mitjançant aparells de respiració autònoma i els han acabat treient de l'aigua. Els altres dos estan ferits de diversa consideració, però no es tem per les seves vides.

Tot i l'escena confusa, els Bombers, en coordinació amb els responsables de la Policia Local de Castelló d'Empúries i el SEM, han esclarit que hi havia un segon vehicle enfonsat i que diverses persones havien patit un atropellament, i que era possible que també estiguessin a l’aigua. Finalment, però han confirmat que al segon cotxe no hi havia ningú.

A ambdues ribes del canal, Bombers, Mossos d'Esquadra, Policial Local de Castelló d'Empúries, personal del SEM i ciutadans han tret diverses persones de l'aigua, entre els quals s'hi comptaven alguns dels atropellats, que sopaven asseguts a un banc quan han patit l’envestida dels vehicles. El SEM, a més de 7 ambulàncies, ha activat suport psicològic per atendre tant les víctimes com els que han presenciat l'accident.